Nortura relanserer produktserie med betre dyrevelferd

Innpakkinga til nye Gilde Edelgris har hjarte i midten som viser at grisen er produsert med ny standard for dyrevelferd, melder Nationen.

Alt bråket rundt sviktande dyrevelferd for norske grisar toppa seg i vinter då det vart avdekt fleire tilfelle av dårleg dyrehald i grisefjøs i Rogaland.

Denne veka vil Nortura relansere ein produktserie med svinekjøtt frå griser som er produsert med betre dyrevelferdsstandard enn minstekravet i Noreg. Gilde Edelgris vart utvikla som ein del av prosjektet Griseløftet for nesten tre år sidan, men behovet for meir positiv merksemd, og å rette opp inntrykket av industrien, er endå større no. Målet med å relansere edelgrisen er at det skal auke både etterspørselen etter svinekjøtt og tilliten til norsk svineproduksjon.

Krava til griseproduksjonen er at desse dyra blant anna får større areal å bevege seg på, får tildelt rotemateriale å leike med minst to gonger dagleg for å vere meir aktive, alltid har tørt strø i bingen og at antibiotikabruken blir følgt nøyare opp og derfor blir lågare.

