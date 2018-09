Nedgang i bruken av antibiotika hos menneske i Noreg

innenriks

Den samla bruken av antibiotika både i primærhelsetenesta og i institusjonar har gått kontinuerleg ned sidan 2012.

Målsettinga til myndigheitene er å redusere bruken med 30 prosent innan 2020, og tala for 2017 viser at salet av antibakterielle middel til systemisk bruk hos menneske har gått ned med 5 prosent samanlikna med 2016.

Forbruket blir målt i talet på døgndosar per 1.000 innbyggjarar per år. Måndag la Folkehelseinstituttet fram sin årlege status om antibiotikaforbruket og førekomsten av antibiotikaresistens hos menneske (NORM).

Mest frå fastlegen

– For å kunne sette i verk effektive tiltak må vi blant anna ha detaljert kunnskap om antibiotikaforbruket til menneske og dyr, og over førekomsten av resistente bakteriar hos menneske, dyr og i mat. Derfor er resultata frå desse overvakingsprogramma viktig, seier Jasper Littmann, fagdirektør ved Senter for antimikrobiell resistens ved Folkehelseinstituttet.

Redusert antibiotikabruk er viktig for å førebyggje antibiotikaresistente bakteriar.

Folkehelseinstituttets rapport viser at rundt 82 prosent av det totale talet på døgndosar antibakterielle middel blir skrivne ut i primærhelsetenesta, det vil seie utanfor institusjonane. Tannlegar føreskriv rundt 5 prosent av alle døgndosane i primærhelsetenesta.

Varierer blant sjukehusa

Bruken av antibiotika på sjukehusa har likevel auka. Sidan 2012 har forbruket auka med 9 prosent, mens talet på sjukehusinnlegginga har auka med 2 prosent i same periode. Folkehelseinstituttet skriv i sin rapport at det er store variasjonar mellom sjukehusa.

– Variasjonane kan ikkje forklarast med forskjellar i aktivitet eller pasientsamansetting åleine, heiter det i rapporten.

