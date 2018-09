Nedgang i antibiotikabruken for både folk og fe

innenriks

Forbruket av antibiotika blant nordmenn gjekk ned med 5 prosent frå 2016 til 2017. Sidan 2012 er forbruket redusert med 21 prosent. Det viser tal frå NORM-rapporten, Folkehelseinstituttets årlege statusrapport om antibiotikaforbruket og førekomsten av antibiotikaresistens hos menneske, som vart lagt fram måndag.

Samtidig la Veterinærinstituttet fram NORM-VET-rapporten, som kartlegg antibiotikabruken i husdyrhaldet og antibiotikaresistens i bakteriar frå dyr og i mat. Tala viser at målet om å redusere bruken av antibiotika til matproduserande dyr med 10 prosent innan 2020, alt er nådd.

Mest frå fastlegen

– For å kunne setje i verk effektive tiltak må vi mellom anna ha detaljert kunnskap om antibiotikaforbruket til menneske og dyr og dessutan over førekomsten av resistente bakteriar hos menneske, dyr og i mat. Derfor er resultata frå desse overvakingsprogramma viktig, seier Jasper Littmann, fagdirektør ved Senter for antimikrobiell resistens ved Folkehelseinstituttet.

Redusert antibiotikabruk er viktig for å førebyggje antibiotikaresistente bakteriar.

Rapporten til Folkehelseinstituttet viser at rundt 82 prosent av alle døgndosane med antibakterielle middel går med i primærhelsetenesta, det vil seie helsestellet utanfor institusjonane. Bruken av antibiotika på sjukehusa har likevel auka med 9 prosent sidan 2012, mens talet på sjukehusinnleggingar har auka med 2 prosent i same perioden. Folkehelseinstituttet skriv i rapporten sin at det er store variasjonar mellom sjukehusa.

– Variasjonane kan ikkje forklarast med skilnader i aktivitet eller pasientsamansetning åleine, heiter det i rapporten.

Landbruksministeren fornøgd

I 2017 vart det brukt 5.528 kilo antibiotika til matproduserande landdyr. Det er ein nedgang på cirka 10 prosent samanlikna med 2013 og cirka 40 prosent sidan 1995.

Landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) er svært godt fornøgd med resultata.

– Vi har lege i verdstoppen og har vore best på dette. Det er viktig. Vi skal halde fram å ha leiartrøya i dette arbeidet. Antibiotikaresistens er og kjem til å bli ei utfordring framover. Eg er derfor veldig glad for at veterinærar og dei som driv med dyrehald, er bevisste, seier han til NTB.

Forskingsprogrammet som overvaker antibiotikabruken, held fram i 2018 og 2019.

– Det gjer vi for å få meir kunnskap og for å sjå korleis vi skal jobbe vidare med å redusere bruken ytterlegare, seier Hoksrud.

Også Norges Bondelag meiner at den reduserte bruken av antibiotikum er gode nyheiter for dyra og for folkehelsa.

– At 2020-målet no er nådd, skal ikkje bli noka sovepute. Vi skal halde fram jobben med å bruke medisinar berre når det trengst, slik at dei faktisk verkar når vi treng det, seier Birte Usland, styremedlem i Bondelaget.

