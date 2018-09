Mann frå Hordaland dømd til 19 års fengsel for overgrep

innenriks

Dommen i Sunnhordland tingrett slår fast at det ikkje er tvil om at mannen hyppig og jamleg hadde seksuell omgang med dotter si i perioden frå 1999 til januar 2017, ifølgje Bergens Tidende (BT).

«Hyppigheten av overgrep har variert fra flere ganger om dagen til som regel minst å være flere ganger i uken», heiter det i dommen.

Sjølv har 51-åringen nekta straffskyld sidan han vart arrestert i fjor vår. Dette stod han fast på han då han forklarte seg i tingretten førre månad, men retten trudde altså ikkje på han.

– Fryktregime i heimen

Mannen er òg dømd for å ha brukt vald mot den tidlegare sambuaren sin og andre barn, og for å ha etablert eit fryktregime i heimen, der truslar om vald var daglegdagse.

I retten forklarte dottera at faren ofte kom på besøk etter at ho flytta heimanfrå for å studere. Då kunne ho bli valdteken så ofte som fem–seks gonger om dagen, sa ho.

– Vald har alltid vore ein del av kvardagen min. Han har vore valdeleg mot meg og søskena mine så lenge eg kan hugse. Han har vore valdeleg mot husdyr vi har hatt. Mot mor mi, sa ho då ho vitna, ifølgje BT.

Avviste skuldingane

I tillegg til fengselsstraffa er mannen dømd til å betale ei samla erstatning på i overkant av éin million kroner til dottera, ekssambuaren og dei tre sønene sine.

Mannen avviste alle skuldingar under rettssaka.

– Eg har aldri forgripe meg på barn. Eg har sete eitt år i fengsel utan at nokon høyrer på meg, sa mannen.