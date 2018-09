Lysebotn-kraftverk kan gi straum til 75.000 bustader

innenriks

Kraftverket har, ifølgje Stavanger Aftenblad, kosta Lyse-konsernet nesten 1,8 milliardar kroner og har teke fire år å byggje.

Det erstattar Lysebotn 1, som starta produksjonen i 1953. Lysebotn 2 har nye tunnelar, betre aggregat og dermed større energiproduksjon. Det nye kraftverket skal kunne produsere straum til 75.000 bustader i året.

Statsminister Solberg uttrykte seg i store ordelag då ho under opninga snakka om teknologien bak kraftverket.

– Kraftverket er i særklasse når det gjeld den teknologiske utforminga, med to turbinar som kvar tek 30.000 liter vatn i sekundet, sa ho.

I tillegg sa statsministeren at plasseringa av kraftverket gjer det lett å eksportere energien ut til Europa.

– Plasseringa her i Lysebotn gjer at vegen til Europa er kort. Fleksibiliteten gjer at dette kraftverket kan bidra til å dekkje noko av behovet Europa har for fornybar energi.

Kraftverket skal vere det mest avanserte i Nord-Europa og kan handtere eit vassfall på 686 meter, som er det høgast i landet av kraftverka som nyttar seg av såkalla francisturbinar.

Professor ved Institutt for energi og prosessteknikk og leiar ved Vasskraftlaboratoriet ved NTNU Torbjørn Kristian Nielsen seier til NRK at den store fallhøgda aukar straumutbyttet frå naturenergien.

– Det er eit ganske sprekt prosjekt. Fordelen med dette kraftverket blir den mykje større verkegraden. Dei får overført meir av naturenergien til straum.

