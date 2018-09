Klimaendringar får store følgjer for busetnad på Svalbard

innenriks

Tradisjonelt har bygningsmassen på Svalbard stått på trepælar slått ned i permafrosten, men med klimaendringane tiner meir og meir av det øvste jordlaget. Det gjer både at trepælane står i fare for å rotne og at underlaget blir ustabilt så husa får store setningsskadar, skriv Aftenposten. Klimaendringar aukar også risikoen for skred.

Ekspertar anslår at rundt 250 bustadar, inkludert 100 studentbustadar, sannsynlegvis må fråflyttast, fordi dei ligg i faresona.

Det vart allereie i mai klart at klimaendringane ville føre til den første klimarekninga for regjeringa, og no melder avisa at Kommunal- og moderniseringsdepartementet må ut med 220 millionar kroner til utbetrings- og fornyingstiltak.

Det er snakk om 60 spesialbygde Statsbygg-eigde bueiningar som skal erstatte hus som vart tatt av to snøskred som ramma Longyearbyen i 2015 og 2016, då to personar omkom. Fundamenteringa er no av stål, ikkje tre, og blir festa i fjell, ikkje i den sviktande permafrosten.

Store summar må også brukast til skredsikring, pluss at det skal byggjast ein gigantisk fryseboks til frølageret frå 2008 for å sikre at temperaturen blir på rett nivå framover. Prislappen er 100 millionar kroner, rekninga får Landbruks- og matdepartementet.

