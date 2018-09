Forskarar: – Nødnettet kan bruke 5G allereie i 2020

innenriks

Noregs nye digitale nødnett er berre to år gammalt. Systemet skal sikre politiet, brannvesenet og helsevesenet ein sikker måte å snakke saman på i nødssituasjonar og er eit separat nett der nødetatane kan kommunisere kryptert.

Kontrakten med operatøren for det digitale nødnettet går ut i 2026, og allereie i fjor vart det bestemt at nødnettet i framtida skal baserast på kommersielt mobilnett. No meiner forskarar at 5G-nettet kan vere sikkert allereie om to år, melder NRK.

– I 2020 trur eg sikkerheita vil vere god nok til at ein bør prøve. I mellomtida treng vi nyare applikasjonar som vil hjelpe oss å vareta sikkerheit og tryggleik på ein betre måte enn med berre tale og tekstmelding, seier professor Thanh Van Do ved OsloMet.

Forskarane ved Oslo Met ser på korleis 5G-nettet kan gjerast sikkert for politi, brann og helse slik at det er trygt å utveksle både lyd og bilde. Dei reknar med å ha konklusjonen klar til neste sommar.

Ifølgje Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har det kosta seks milliardar kroner å få nødnettet etablert og i gang. Avdelingsdirektør Sigurd Heier meiner at nødnettet slik det er i dag kjem til å vere berebjelken i nød- og beredskapskommunikasjonen i Noreg i mange år framover.

Justisdepartementet vil starte ei utgreiing av neste generasjons nødnett til neste år.

(©NPK)