Antibiotikabruken til matdyr er kutta med 10 prosent

innenriks

I 2017 vart det brukt 5.528 kilo antibiotika til matproduserande landdyr. Det er ein nedgang på cirka 10 prosent frå 2013 og cirka 40 prosent sidan 1995. Målet om å redusere bruken med 10 prosent i perioden 2013–2020 er dermed allereie nådd.

Forbruk av antibiotika til oppdrettsfisk er framleis historisk lågt og var i 2017 på 535 kilo (reinsefisk utelate). Forbruket av antibiotika til hund og katt var på 359 kilo i 2017 og er på god veg nedover.

Det viser resultat frå overvakinga i 2017 av antibiotikaforbruk til dyr, og antibiotikaresistens i bakteriar frå dyr og i mat i overvakingsprogrammet NORM-VET (Norsk overvakingsprogram for antibiotikaresistens i mikrobar frå fôr, dyr og næringsmiddel). Rapporten vart lagt fram måndag.

Systematisk jobbing

– Dette reflekterer at husdyrnæringa i Noreg, saman med veterinærar og bønder, i lang tid har jobba systematisk med å redusere bruken av antibiotika til matproduserande dyr – både gjennom førebyggjande helsearbeid og gjennom riktig bruk av antibiotika, seier seniorforskar Kari Grave ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet koordinerer overvakingsprogrammet NORM-VET på oppdrag for Mattilsynet, og overvakinga av antibiotikaforbruket til dyr.

Ha leiartrøya

Kartlegginga viser at veterinærane i Noreg framleis skriv ut minimale mengder av kritisk viktig antibiotika for behandling av menneske, viser rapporten.

Landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) er svært fornøgd med resultata.

– Vi har lege i verdstoppen og har vore best på dette. Det er viktig. Vi skal fortsette å ha leiartrøya i dette arbeidet. Antibiotikaresistens er og vil bli ei utfordring framover. Eg er derfor veldig glad for at veterinærar og dei som driv med dyrehald er bevisste, seier han til NTB.

Forskingsprogrammet som overvaker antibiotikabruken fortset i 2018 og 2019.

– Det gjer vi for å få meir kunnskap og for å sjå korleis vi skal jobbe vidare med å redusere bruken ytterlegare, seier Hoksrud.

Også Norges Bondelag meiner at den reduserte bruken av antibiotika er gode nyheiter for dyra og for folkehelsa.

– At 2020-målet no er nådd, skal ikkje bli noka sovepute, men vi skal fortsette jobben med å bruke medisinar berre når det trengst, slik at dei faktisk verkar når vi treng det, seier Birte Usland, styremedlem i Bondelaget.

