Vedum: Alltid utslepp frå landbruket

Han møtte mellom andre mat- og landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) til debatt i Seljord fredag.

Under debatten vart den nyutnemnde statsråden pressa på noko han har sagt før om at han ikkje trur at klimaendringane er menneskeskapte. Debatten hadde dette som tema – i lys av tørken som ramma det norske landbruket i sommar.

– Viss du har som grunnsyn at du ikkje trur på menneskeskapte klimaendringar, så skjønner du ikkje alvoret i det som skjer, sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre under debatten.

– Mennesket er med på å påverke klimaet, sa Hoksrud, som peika på at han meiner årsakene til klimaendringane er samansette.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum trekte fram at norsk landbruk er blant dei som har dei lågaste utsleppa.

– Det kjem alltid til å vere utslepp frå landbruket. Du kan få ein elbil, men ikkje ei el-ku, sa han.

Statsminister Erna Solberg (H) trekte under debatten fram at det er heilt klart at Noreg skal satse på landbruk.

– Eg trur ikkje vi kjem i ein situasjon der nordmenn ikkje et biff, og då er det betre at vi lagar han sjølv, sa ho.

Statsministeren avslutta seansen med å sparke den såkalla berekraftsballen ut frå scena. Ballen symboliserer FNs berekraftsmål.

