Sveitsar fekk Ibsenpris på 2,5 millionar kroner

innenriks

Den internasjonale Ibsenprisen blir finansiert av statlege norske middel og er den største teaterprisen i verda. Den blir delt ut annakvart år. Marthaler fekk fredag prisen under eit arrangement på Ibsenfestivalen på Nationaltheatret. Under festivalen blir også eit gjestespel av prisvinnaren vist.

Marthaler (66) er kjent for sitt unike scenespråk i kryssinga mellom musikkteater og eit stilisert, fysisk teater, meiner prisjuryen.

– Christoph Marthaler har i over 30 år vore ein av dei viktigaste og mest framtredande teaterregissørane. Han har skapt seg sitt eige sceniske språk, som har opna for ny innsikt i menneskelege relasjonar og begeistra eit stort internasjonalt publikum, sa juryleiar Per Boye Hansen då det tidlegare i år vart kjent at Marthaler er årets prisvinnar.

Den internasjonale Ibsenprisen vart etablert av regjeringa i 2007. Den einaste norske som til no har fått prisen, er forfattar og dramatikar Jon Fosse, som vart tildelt den i 2010.

