Sp vil ha folkeavstemming i Østfold om Viken

innenriks

– Demokratiet. Det er den viktigaste grunnen til å ha ei folkeavstemming om Viken, seier gruppeleiar for Senterpartiet i fylkestinget i Østfold, Johan Edvard Grimstad, til NRK.

Han fremmar no forslag om å la folk delta i ei rådgjevande folkeavstemming som kan skje i november.

– Det vil komme før oppgåvemeldinga blir sluttbehandla ein gong i desember. Det betyr at vi treffer godt og får sagt ifrå til Stortinget kva folket meiner.

Frps gruppeleiar i Østfold, Håvard Jensen, reknar med at dei vil stemme for ei folkeavstemming.

– Eg har ikkje drøfta det med fylkestingsgruppa, men det er stort sannsyn for at vi støttar det. Vi har det programfesta at det bør vere folkeavstemmingar, seier han.

For å få fleirtal for ei folkeavstemming om Viken, må Arbeidarpartiet støtte det.

Ap har 15 av dei 33 seta i fylkestinget i Østfold.

