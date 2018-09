Oslo Børs avslutta veka i pluss

innenriks

Børsveka under eitt, som til ein viss grad har vore prega av svingingar i oljeprisen, enda 1,6 prosent på den positive sida for hovudindeksen. Indeksen starta fredagen med eit solid byks opp, men fall gjennom dagen og enda så vidt over 0-streken.

Blant aksjane som bidrog til å halde børsen tilbake, var Equinor, som gjekk 0,1 prosent tilbake. Equinor var det meste omsette selskapet fredag, etterfølgt av Norsk Hydro (+1,1 prosent) og Marine Harvest (+1,3).

Vinnaren torsdag – Thin Film Electronics, som steig med nesten 40 prosent på positive nyheiter knytte til den nye iPhonen frå Apple – gjorde det bra fredagen òg, om enn i meir beskjeden grad. Aksjen la på seg ytterlegare 2,7 prosent.

Borr Drilling vart taparen fredag med eit kursfall på 2,7 prosent, etterfølgt av Schibsteds B- og A-aksjar, som fall 2,5 og 2,4 prosent.

Nordsjøolja gjekk for snautt 80 dollar fatet på spotmarknaden etter gjennom dagen å ha falle 0,7 prosent. Amerikansk lettolje vart omsett for vel 68 dollar og 50 cent.

Dei tonegivande indeksane i Europa landa trygt på plussida. Dax 30 i Frankfurt enda med ein oppgang på 0,7 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris steig med høvesvis 0,3 og 0,6 prosent.

(©NPK)