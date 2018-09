Jussprofessor ber om tydelegare reglar for pengegåver

innenriks

Det seier jussprofessoren til Dagens Næringsliv i samband med avsløringane i avisa av at oppdrettsmillionær Inge Berg gav ei hemmeleg pengegåve til Nordland Framstegsparti i mai i fjor.

Etter lova skal alle bidrag over 10.000 kroner i valår rapporterast til Partilovnemnda i løpet av fire veker, men pengane frå Bergs konsern Nordlaks vart ikkje rapportert inn før i januar i år.

Til saman fekk Nordland Frp 49.950 kroner i gåve, men fordi pengane kom frå fem ulike selskap som alle betalte 9.990 kroner, hamna transaksjonen under beløpsgrensa for bidrag som partia må melde frå om.

Leiaren for Partilovnemnda meiner det går an å forstå at Nordland Frp ikkje tolka lova som at pengegåvene måtte rapporterast inn. Fordi dei fem selskapa høyrer til same konsern, vart lokallaget likevel gitt ei åtvaring.

– Derfor hadde det vore ein fordel om lova gav endå tydelegare beskjed om meiningsinnhaldet, noko som tilseier at den burde justerast ved neste korsveg, seier Smith til DN.

Partilovnemnda er eit uavhengig organ underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er ansvarleg for partilova. I ein e-post til DN skriv departementsråd Eivind Dale at departementet ikkje vil kommentere enkeltvedtak.

