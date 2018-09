Framleis store bevegelsar i Mannen – raudt farevarsel framleis

innenriks

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ikkje situasjonen roa seg.

– Det er framleis uroleg, men ikkje like mykje som det var i går. No ligg hastigheitene på mellom 20 til 30 centimeter i døgnet i det øvre området, mens det er om lag éin og ein halv centimeter i det nedre området, seier regionsjef Brigt Samdal i NVE region Vest til NTB like etter klokka 7 fredag morgon.

Natt til fredag gjekk det nye steinsprang i det ustabile fjellpartiet.

– Det gjekk eit steinsprang omtrent 0.45 i natt. Det er litt vanskeleg å bedømme størrelsen på det, ettersom det var midt på natta, men det er snakk om enkeltblokker som losna nedover fjellsida, seier Samdal.

Samdal seier det er vanskeleg å spå kva som vil skje i løpet av dagen, men seier møteaktiviteten blir høg fredag hos NVE.

– No skal vi snart ha morgonmøte og få ein litt oppdatert oversikt over situasjonen, så får vi sjå korleis det går vidare utover dagen, seier han.

Veslemannen er eit relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal.

Onsdag begynte bevegelsane i Veslemannen, som har vore ustabilt fleire gonger i år, å auke, og onsdag kveld vart farenivået auka til raudt.

