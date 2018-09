BKK vil ha gransking etter milliardtap

innenriks

Kraftmeklar Einar Aas vart tidlegare denne veka slått personleg konkurs etter at han ikkje klarte å gjere opp for seg på den amerikanske kraftmarknaden Nasdaq.

Divisjonssjef Erik Spildo i kraftselskapet BKK i Hordaland meiner det er viktig å få klarlagt korleis den norske krafthandlaren kunne få så stor posisjon på Nasdaq utan å gjere opp for seg.

– Poenget er at vi må sikre full tillit til kraftbørsen for aktørane og i samfunnet, og då må ikkje dette kunne skje igjen i dette omfanget. Den einaste måten vi kan sikre det på, er å få alle fakta på bordet og at eventuelle nødvendige tiltak blir sett i verk, seier han til NRK.

No må BKK saman med 200 norske kraftselskap og andre medlemmer av råvarebørsen ut med meir enn éin milliard norske kroner for å dekkje delar av holet på kraftbørsen.

