Actis vil avkriminalisere bruk av narkotika

innenriks

Det vedtok styret i Actis, som er paraplyorganisasjon for 32 organisasjonar, på eit møte måndag, ifølgje Klassekampen. I vedtaket blir det understreka at narkotika framleis skal vere ulovleg, men at bruk og innehav bør avkriminaliserast.

Actis' fungerande generalsekretær Pernille Huseby seier til avisa at vedtaket ikkje representerer noka skiljelinje, men at det understrekar standpunktet til organisasjonen om at helsetiltak bør komme framfor straffetiltak.

– Avkriminalisering er eit uttrykk som det er viktig å fylle med rett innhald. Vi opplever at ungdom misforstår og trur det betyr at narkotika er lovleg. Det er viktig å ha eit klart skilje mellom avkriminalisering og legalisering. Narkotika skal framleis vere forbode, seier Huseby.

Noreg har dei siste åra hatt eit tydeleg skifte i debatten om straff som avskrekkingsmetode for narkotikabruk. Fleire parti har endra haldning, men Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet er framleis kritiske til å fjerne straff som verkemiddel. Regjeringa sette tidlegare i år ned eit rusutval som skal forme ein ny ruspolitikk.

