Utval set godkjentstempel på Libya-krigen til dei raudgrøne

innenriks

Det er hovudkonklusjonen til utvalet som har granska den norske sivile og militære innsatsen i Libya og dei nasjonale avgjerdsprosessane som låg til grunn.

– Dette var for den raudgrøne regjeringa ein samrøystes krig, seier utvalsleiar og tidlegare utanriksminister Jan Petersen (H) til NTB.

Noreg vedtok i mars 2011 under den raudgrøne regjeringa til Jens Stoltenberg (Ap) å delta i bombinga av Libya, der det hadde brote ut folkeopprør mot diktatoren Muammer Gaddafi.

Det kom varsel om ein mogleg massakre på sivile i byen Benghazi, noko som fekk stormaktene og FNs tryggingsråd til å reagere slik at dei vedtok ein resolusjon om ei flyforbodssone over Libya.

Får godkjent

Med Petersen i spissen konkluderer Libya-utvalet på denne måten:

* Tryggingsråd-resolusjonen gav avgjerda om norsk deltaking eit tilstrekkeleg folkerettsleg grunnlag.

* Prosessane i regjeringa som leidde fram til avgjerda om å delta, oppfylte grunnleggjande konstitusjonelle krav.

* Dei norske styrkane etterlevde Noregs humanitærrettslege forpliktingar.

* Regjeringa følgde dei formelle prosedyrane for konsultasjon med Stortinget.

– Viss nokon av medlemmene av statsrådet føler at dei ikkje fekk del i avgjerdsprosessen slik dei burde ha fått, hadde dei plikt 23. mars til å føre innvendingane sine til protokolls. Ingen gjorde det. Det er derfor dette for den raudgrøne regjeringa var ein samrøystes krig, seier Petersen.

Regimeendring

Opprøret i Libya enda med at Gaddafi til slutt vart styrta etter 40 år ved makta, eit aspekt ved opprøret som har vorte mykje diskutert i tida etter. Både Russland og Kina stemde blankt i Tryggingsrådet då spørsmålet var oppe, men ikkje minst har Russland i ettertid meint at mandatet vart strekt for langt.

– Utvalet meiner det var openbert at andre allierte hadde regimeendring som mål, og at norske styresmakter kjente til dette, heiter det.

Dette vart likevel lite problematisert frå norsk side, ifølgje utvalet.

Avgjerdsprosessen får òg kritikk på fleire andre område. Regjeringa fekk inga skriftleg vurdering av kva rammer tryggingsrådsresolusjonen sette for bruk av militærmakt.

Det er heller ingen skriftlege kjelder som tilseier at regjeringa vurderte kva slags konflikt Noreg vart part i, før dei bestemte seg for å sende kampfly. Dessutan undervurderte regjeringa kostnadene, som vart mykje høgare enn dei første overslaga.

I tillegg vurderte ikkje regjeringa spørsmålet om operasjonen i Libya var ei avgjerd om å gå til «krig», og om det i så fall var ein forsvarskrig. Utvalet meiner òg at den internasjonale kontaktgruppa ikkje fungerte og peikar på at operasjonen «i stor grad var definert av stormaktene».

Varsame reaksjonar

Rapporten skal no til behandling i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) varsla allereie torsdag at det blir utgreiing og debatt i Stortinget om rapporten.

– Eg er veldig letta over at vedtaket er innanfor folkeretten, og at folka våre som gjorde jobben, har oppført seg veldig bra, seier Liv Signe Navarsete (Sp) i utanriks- og forsvarskomiteen.

NATO-sjef og tidlegare statsminister Jens Stoltenberg (Ap) seier det er viktig å hauste erfaring frå Libya-deltakinga og minne om at operasjonen hadde FN-mandat.

– Eg er einig med utvalet i kritikken av avgjerdsprosessen, men eg meiner jo at vi bør gå lenger enn det dei tilrår her, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.