Raudt farenivå ved Mannen – bebuarar evakuerte

innenriks

Raudt farenivå indikerer ekstrem rasfare, og det er sjuande gong bebuarane ved fjellet Mannen i Rauma må evakuerast. Førre gong var 10. august, og NVE varsla allereie den gongen at det ville bli fleire evakueringar utover hausten.

– Vi ser i kveld at det er såpass stor auke i bevegelsane i fjellet, at vi har heva det til raudt farenivå, fortalde geolog Gudrun Majala i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB seint onsdag kveld.

Raumabanen stengt

Klokka 23.30 var bebuarane evakuerte frå området. Operasjonsleiar Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at det er snakk om ni bebuarar.

– Vi er der oppe og forvissar oss om at dei har forlate området. Det er i all hovudsak kommunen som ordnar med evakueringa. Dette er jo så etablert no, sa operasjonsleiaren til NTB.

Sivilforsvaret har sidan onsdag kveld vore på plass for å halde vakt ved fjellet. Samtidig har politimeisteren sendt ut ferdsels- og opphaldsforbod. Dermed er også Raumabanen stengt mellom Bjorli og Åndalsnes.

Meldt meir regn

Majala i NVE seier at fjellet gjennom onsdagen har reagert sjølv på små mengder nedbør.

– Det har vore 6,3 millimeter det siste døgnet og 0,3 millimeter den siste halvtimen, sa ho onsdag.

Det er varsla regn fram til tysdag, men med noko lågare temperaturar, opplyser NVE i ei pressemelding.

Pressekonferanse torsdag

Farten i fjellet er no over 10 centimeter om dagen i øvre del av Veslemannen og rundt 1,5 centimeter i nedre del. Allereie onsdag ettermiddag heva NVE farenivået til oransje.

Frå ettermiddagen til kvelden rakk farten å doble seg, og NVE tok derfor ingen sjansar, særleg fordi det begynte å gå mot kveld og natt, fortalde Majala.

I fjor haust prøvde NVE å pøse på med vatn til fjellet i håp om å utløyse eit ras, men den løysinga har dei no gitt opp. NVE har varsla at dei vil halde ein pressekonferanse saman med kommunen klokka 10 på Rauma kulturhus torsdag.

(©NPK)