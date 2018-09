Oljeprisfall gav tilbakeslag på børsen

innenriks

Oljeprisen fall gjennom heile torsdagen etter ein fersk IEA-rapport om at det globale oljetilbodet har nådd eit rekordnivå, ifølgje E24. Då børsen stengde handelen torsdag, hadde prisen for eit fat Nordsjøolje sokke med nesten 2 prosent – som er meir enn stigninga onsdag – og låg på vel 78 dollar på spotmarknaden. Amerikansk lettolje fall endå meir, og gjekk for snautt 70 dollar fatet.

Fleire av dei oljerelaterte selskapa på hovudindeksen figurerte òg høgt på taparlista, som PGS, den største taparen torsdagen, som hadde eit fall i aksjekursen på 4,9 prosent. Aker Solutions (-2 prosent) og Subsea 7 (-1,8) var høgt oppe på vinnarlista onsdag, men var torsdag blant taparane.

Vinnaren denne dagen – Thin Film Electronics – la på seg heile 38,5 prosent etter at selskapet kunngjorde at den nye iPhonen til Apple kan skanne Thinfilms «smarte etikettar» gjennom kameraet.

Equinor (+0,1 prosent) var den mest omsette aksjen med Norsk Hydro (-1,5) og Marine Harvest (+0,2) på dei neste plassane.

I Europa var biletet blanda. Dax 30 i Frankfurt enda med ein oppgang på 0,1 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris fall med høvesvis 0,4 og 0,1 prosent.

