NVE: Veldig stor auke i bevegelsane ved Veslemannen

– Vi har hatt veldig stor auke i bevegelsane. Torsdag morgon var hastigheita på det meste 65 centimeter per døgn. Det er meir enn vi har målt nokon gong tidlegare, seier geolog Lene Kristensen i Noregs vassdrags- og energidirektorat til NTB.

Desse bevegelsane er registrerte i eit ganske lite område i den øvre delen av fjellpartiet. I eit større område av den øvre delen av Veslemannen er bevegelsane målt til rundt 15 centimeter i døgnet. Det er likevel bevegelsane i den nedre delen som kanskje er mest interessant.

– Vi har hatt betydeleg auke i den nedre delen, med ei hastigheit som har auka frå 3 millimeter til 2 centimeter per døgn no. Det er den nedre delen av fjellpartiet vi følgjer ekstra nøye med på – den styrer om det kjem til å gå eit ras – i alle fall om det vil gå eit stort ras, seier Kristensen.

Umogleg å vite når

Det er framleis umogleg å seie når eit ras vil gå og kor store bevegelsane må vere for at det skal skje. Dei stupbratte delane av Veslemannen gjer det umogleg for NVE å gjere eksakte berekningar. Men akselerasjonen gir gode indikasjonar.

– Når hastigheitene er så store som no, er det stor fare for ras. Samtidig har det vore relativt konstant hastigheit dei siste timane, så vi forventar at vi vil sjå endå ein auke i hastigheitene før raset går, seier geologen.

Fram til 3-4-tiden natt til torsdag hadde det komme 3–4 millimeter nedbør som regn sidan onsdag ettermiddag. Sidan då har det vore opphald. Nedbøren kom som snø onsdag kveld, men gradestokken viste torsdag morgon 0,4 plussgrader på toppen, og ny nedbør kan dermed komme som både snø og regn.

Sjuande evakuering

Ni bebuarar vart seint onsdag kveld evakuerte frå området nedanfor fjellet etter at NVE auka farenivået til raudt. Det er sjuande gong bebuarane må evakuerast. Førre gong var 10. august, og NVE varsla allereie den gongen at det ville bli fleire evakueringar utover hausten.

NVE har varsla at dei vil halde ein pressekonferanse saman med kommunen klokka 10 på Rauma kulturhus i Åndalsnes torsdag.

