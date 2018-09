Det største oljefeltet i Nordsjøen blir stengt om få år

innenriks

Equinor har sendt ei konsekvensutgreiing for avvikling av Statfjord A, den største av plattformene, ut på høyring, ifølgje Stavanger Aftenblad. Innan 2022 er Statfjord A stengt ned, og det blir anslått at Statfjord B og C vil følgje etter innan 2025.

– Opphavleg var planen å stengje Statfjord A i 1999, men sidan den gong har plattforma fått store oppgraderingar og forlengd levetid ni gonger. Heile feltet har produsert og levert betydelege verdiar mykje lenger og langt utover det som var forventa, seier pressekontakt Morten Eek i Equinor til avisa.

Det store oljefeltet vart oppdaga i 1974, og fire år seinare vart Statfjord A slept ut. Oljeproduksjonen starta i 1979. Statfjord B og C vart slept ut i høvesvis 1981 og 1984. Først i 1987 overtok Statoil, som i dag heiter Equinor, rolla som operatør.

Statfjord-feltet er framleis som heilskap godt for omkring 100.000 fat oljeekvivalentar dagleg, ifølgje Stavanger Aftenblad. Produksjonen i dag er fortrinnsvis gass.

