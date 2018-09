Ap-veljarane i Nordland seier nei til konsekvensutgreiing

innenriks

Det viser ei fersk undersøking Norstat har gjort for NRK.

Av dei om lag 1.000 spurde i undersøkinga, seier 52 prosent av Ap-veljarane i Nordland nei til ei konsekvensutgreiing. Av alle dei spurde frå alle parti seier 53 prosent nei, mens 34 prosent seier ja. Det er berre i Høgre og Framstegspartiet det er fleirtal for konsekvensutgreiing.

Landsstyret i Ap vedtok i vår å opne for ei utgreiing om områda sør for Lofoten, men ikkje i områda nord i Lofoten, Vesterålen og Senja. I august snudde likevel fleire lokallag i Nordland Ap i saka og ville nekte all utgreiing, også sør for Lofoten.

– Det stadfestar det inntrykket eg har om at det er delte meiningar i partiet, seier fylkesleiar Bjørnar Skjæran (Ap).

(©NPK)