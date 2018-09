Vestlandet: Regn, regn og atter regn

innenriks

Det blir ruskete haustvêr over store delar av landet mot helga. Vestlandet får likevel det våtaste vêret. Her vil det koma litt regn kvar dag gjennom helga.

– Totalmengda med nedbør blir difor stor, seier Håvard Thorset, vakthavande meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Fleire stader skal det bøtta ned heilt til midten av neste veke. Thorset rår difor vestlendingane til å bruka vasstett tøy dei neste dagane.

– Regntøy her er heilt bankers.

NVE har sendt ut varsel om jordskredfare på gult nivå for indre og midtre strøk av Vestlandet. Varselet gjeld Sogn og Fjordane, Hordaland og delar av Rogaland.

Best vêr i aust

Ut frå vêrprognosane kan landet delast i to dei komande dagane, med eit tydeleg skilje mellom Aust- og Vestlandet. Mens Vestlandet får vestavind, ligg Austlandet i le og får stort sett opphaldsvêr.

Det er også Austlandet som stikk av det med det beste vêret dei komande dagane med gløtt av sol og temperaturar på rundt 15 grader midt på dagen.

Verken varmt eller kaldt

På Sørlandet er utsiktene todelt: Det blir nedbør i Vest-Agder, men opphaldsvêr frå Kristiansand og austover. Midt-Noreg får varierande klima med periodar med regn og opphald. Også her blir dei gode temperaturane fråverande. Gradestokken vil visa temperaturar på mellom 10 og 15 grader.

Nord-Noreg legg bak seg ei uvanleg veke der det blei sett ny varmerekord på 20,4 grader i Tromsø – den høgste temperaturen nokosinne målt i byen så seint på året. Men no er det slutt på moroa. Dei neste dagane må også nordlendingane førebu seg på normale hausttemperaturar like over 10 grader. Det blir også periodar med regn.

I indre strøk i nord kan det dessutan bli nattefrost dersom det klarnar opp. Førebels er det ikkje fare for det i låglandet Sør-Noreg, på grunn av mykje vind og skyer. Men vinteren er på veg. Onsdag kom meldinga om at fleire fjellovergangar i Sør-Noreg var stengt på grunn av snø og vanskelege køyreforhold.

(©NPK)