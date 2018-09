Pakkeforløp blir innført for psykisk sjuke og rusavhengige

innenriks

– Vi treng tryggleik og føreseieleg behandling når sjukdom rammar. Å ikkje vite kva som skjer gjer det tyngre å vere sjuk. I 2015 innførte regjeringa pakkeforløp for kreft. Det har ført til at kreftpasientane har fått betre behandling og føler seg tryggare. No skal pasientar med psykiske lidingar og rusproblem få den same tryggleiken og føreseieleg behandling, seier helseminister Bent Høie (H).

Til saman blir det innført seks ulike pakkeforløp for psykisk helse og rus i helsetenesta, og frå 1. januar 2019 kan pasientar visast vidare til dei tre første. Desse er utgreiing og behandling i psykisk helsevern for høvesvis vaksne og barn og unge, og tverrfagleg spesialisert rusbehandling.

Allereie 15. februar neste år kan pasientar visast vidare til dei neste pakkeforløpa: Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidingar hos barn, unge og vaksne, utgreiing og behandling av tvangsliding (OCD) hos barn, unge og vaksne og eteforstyrringar hos barn og unge.

Med pakkeforløp skal pasienten få vite kva som skal skje, når det skal skje og kven som har ansvaret for behandlinga og oppfølginga i helsevesenet. Kvar pasient får sin eigen koordinator, som skal vere kontaktperson for både pasienten og pårørande. Koordinatoren skal sørgje for kontinuitet i behandlinga og hindre unødvendig venting.

(©NPK)