Hoksrud tilbakehalden om menneskeskapte klimaendringar

– Dyr og menneske gir utslepp. Spørsmålet er kva som fører til endringane. Men det er viktig for meg å seie at både vi og næringa jobbar for å få utsleppa ned, seier Hoksrud til Dagsavisen.

På direkte spørsmål om han trur på menneskeskapte klimaendringar, svarar den ferske landbruksministeren:

– Poenget er at alt vi gjer, er med på å påverke klimaet. Eit vulkanutbrot og andre naturlege ting har også stor påverknad. Det viktigaste er at vi gjer noko med det når det skjer endringar.

Vidare seier Hoksrud at vêret og klimaet har skifta til alle tider, og at det for han «er viktigare å sjå på kva vi kan gjere her og no for å legge gode rammevilkår framover».

– Stortinget har sett nokre klare krav, og det er min jobb å følgje dei opp. Vi har også eit veldig godt samarbeid med organisasjonane. Det er semje om å sjå på korleis ein skal redusere utslepp. Det er klart at menneske er med å påverke, seier han.

