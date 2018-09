Høgre trur Ap-utval skal slita for å få gjennomslag

innenriks

Den strenge linja til utvalsleiar Masud Gharahkhani ser ut til å ha vunne fram i migrasjonsutvalet til Arbeidarpartiet, meiner finanspolitisk talsmann i Høgre, Henrik Asheim.

– Her er det mykje som er positivt og mykje som regjeringa allereie gjer. Men det står att å sjå kva som blir utfallet av behandlinga i partiet. Det er grunn til å frykta at forslaga vil ha større sjanse til å bli vedteke på eit Høgre-landsmøte enn eit Ap-landsmøte, seier Asheim til NTB.

Han legg til at det er uklart kor Ap skal finna pengar til den såkalla solidaritetspotten, som skal hjelpa flyktningar i nærområda.

Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) utdjupar:

– Viss Ap vil bruka 5 milliardar kroner totalt, så er dette veldig puslete samanlikna med den satsinga regjeringa allereie gjer i nærområda. Viss dei vil bruka 5 milliardar ekstra, må pengane takast frå ein stad. Dei seier dei vil bruka pengar frå bistandsbudsjettet i Noreg, men her er det lite å henta. Så skal dei ta frå den generelle veksten i bistandsbudsjettet. Det er vanskeleg å tolka det annleis enn at dette vil ramma dei aller fattigaste i landa sør for Sahara – noko det er all grunn til å åtvara mot, seier Astrup.

Han peiker på at det i så fall er frå land med størst befolkningsvekst og det største migrasjonspotensialet som vil bli ramma. Det vil igjen auka faren for ei langt større migrasjonsbølgje mot Europa på lengre sikt, meiner utviklingsministeren.

