Frp meiner Ap-utval kjem med lite nytt

– Migrasjonsutvalet til Ap ønskjer å auka talet på kvoteflyktningar og leverer ikkje nokon truverdige forslag til korleis vi kan ta ned kor mange som kjem hit på andre måtar. I tillegg skal dei auka på bistand. Det betyr meir pengar som norske skattebetalarar må betala for, seier Helgheim.

Han seier han blei skuffa over at utvalsleiar Masud Gharahkhani ikkje la fram ein del av det han har snakka om.

Forslaget om å arbeida for å inngå avtalar med land utanfor Europa er heller ikkje noko nytt, meiner Helgheim.

– Dette er noko regjeringa arbeider for, noko EU arbeider for og noko alle parti går inn for. Det blir vanskeleg å lesa dette som ny politikk, seier Helgheim.

