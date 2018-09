Ap-utval vil ha fleire kvoteflyktningar og færre asylsøkjarar på grensa

innenriks

Det var hovudpunkta då migrasjonsutvalet til Ap la fram forslaga sine til ny asyl- og flyktningpolitikk for partiet onsdag.

– Vi legg i dag fram ein heilskapleg sosialdemokratisk asyl- og flyktningpolitikk for den tida vi er inne i, sa utvalsleiar Masud Gharahkhani.

Han seier viktige føresetnader for utvalet er at kvoteflyktningar er den mest rettferdige måte å ta imot flyktningar på og at det må brukast mest ressursar til å hjelpa i nærområda – der den store delen flyktningar er.

– For å kunne ta imot fleire kvoteflyktningar, må delen asylsøkjarar som kjem til den norske grensa ned, sa Gharahkhani.

Solidaritetspott

For å nå dette målet føreslår utvalet mellom anna desse tiltaka:

*Inngå fleire avtalar med trygge tredjeland som asylsøkjarar kan returnerast til.

*Gje ein årleg solidaritetspott på minst 5 milliardar kroner slik at flest mogleg flyktningar får hjelp der dei er.

*Noreg skal ta imot fleire kvoteflyktningar.

*Det skal innførast eit klarare skilje mellom klassiske individuelt forfølgde flyktningar og flyktningar som kjem på grunn av krig og krise.

* Det skal opprettast omsorgssenter for einslege mindreårige asylsøkarar i heimlanda.

*Det skal vurderast å behandla asylsøknader i tredjeland, dersom det kjem i stand ein avtale på nordisk eller europeisk nivå etter spesiell kriterium.

Vil gje jobb i nærområda

Gharahkhani meiner tiltaka vil sikra at det kjem færre asylsøkjarar til Noreg.

– Her er særleg solidaritetspotten viktig, for han vil visa mottakarlanda at vi stiller opp for dei, ikkje berre med nødhjelp, men også med rettar og arbeid til flyktningane i området, i tillegg til at vi vil avlasta dei med å ta imot fleire kvoteflyktningar, seier Gharahkhani.

Han seier «solidaritetspotten» mellom anna skal brukast til å byggja opp eigne økonomiske soner i mottakarlanda, der flyktningane kan få jobb og framtidsutsikter.

– Vi kan ikkje berre gje nødhjelp, men må sørgja for arbeid og rettar til flyktningane i desse landa, seier han.

Han seier ein viktig føresetnad for å nå målet vil vera å oppnå returavtalar med fleire tredjeland, men vil ikkje gå inn på kva land det blir viktig å inngå slike avtalar med.

– Erfaringsmessig er det ikkje lurt å starta slike forhandlingar i media, men vi treng fleire avtalar lik den som er mellom Tyrkia og Europa, seier han.

Vil skilja flyktningar

Utvalet fremjer også eit forslag som Ap stemde ned i Stortinget så seint som for to år sidan, nemleg å skilja mellom såkalla konvensjonsflyktningar, som er personar som er individuelt forfølgde, og flyktningar frå krig og krise, som til dømes flyktningar frå krigen i Syria.

– Viss vi skal verna asylinstituttet, så må vi ha ei presis tolking av det, og då må det vera den individuelt forfølgde flyktningen som gjeld. Viss vi ikkje gjer det, og det kjem ei ny immigrasjonskrise med titals millionar menneske som hadde hatt rett til opphald viss dei kjem til Europa, så vil det ikkje vera verken folkeleg oppslutnad eller politiske aksept for det, seier Gharahkhani.

Forslaget inneber at flyktningar som ikkje er individuelt forfølgde, anten vil visast tilbake til trygge tredjeland eller få eit mellombels opphald i Noreg med ei rekkje avgrensingar, mellom anna nei til familiegjenforeining.

Gharahkhani peikar på at Sverige og Tyskland har innført same skilje, og seier det er viktig at Noreg ikkje avvik frå nabolanda.

Immigrasjonsutvalet vil leggja fram ein del to, om integrering, innan 1. oktober. Forslaga skal deretter ut på brei høyring i partiorganisasjonen og behandlast endeleg på landsmøtet til partiet i april.