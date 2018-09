Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Equinor-aksjen steig 2,14 prosent og var både den mest omsette og aksjen den som gjorde det klart best på omsetnadstoppen tysdag. Tungvektarane som Norsk Hydro, DNB, Yara og Telenor sleit i motbakke, med fall på 0,8, 0,8, 1,0 og 1,5 prosent. Marine Harvest-aksjen steig på si side 0,7 prosent.

På dei europeiske børsane var det stort sett nedgang over heile linja. CAC 40-indeksen i Paris fall 0,1 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London fall 0,4 og 0,5 prosent.

Oljeprisen steig på si side markant tysdag. Nordsjøoljen blei omsett for 78,65 dollar fatet like etter stengjetida til børsen, mens amerikansk lettolje gjekk for snaue 69 dollar fatet.

(©NPK)