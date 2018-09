Solberg varslar 830 millionar til flytting av skulesenteret for luftforsvaret

innenriks

Budsjettlekkasjen vart presentert då statsminister Erna Solberg (H) tysdag besøkte 300 amerikanske soldatar frå US Marine Corps som øver i Noreg med utgangspunkt på Værnes.

Samtidig utarbeider Forsvarsbygg ein leirplan som skal stå ferdig i år. Det er første steg i førebuingane til flytting av skulesenteret.

– På statsbudsjettet for neste år set vi av 9 millionar kroner som følgjer opp opptrappingsplanen for Forsvaret og flytting av skulesenteret for luftforsvaret. I perioden 2018 til 2021 er det planlagt å bruke 836 millionar kroner på prosjektet, seier Solberg.

Ho legg til at flyttinga også vil gi betre samarbeid mellom kampflybasen på Ørland, teknisk utdanning på Værnes og krigsskuleutdanninga på Kuhaugen i Trondheim.

(©NPK)