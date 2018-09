Solberg: – Viktigare med amerikanske soldatar på norsk jord

innenriks

Same dagen som Russland startar den største militærøvinga si sidan den kalde krigen, og på datoen 17 år etter at det kapra passasjerflyet til terroristane trefte tvillingtårna i New York, besøkte Solberg dei amerikanske soldatane som øver og trenar i Noreg.

– Det er ein spesiell dag i dag. Den einaste gongen NATOs artikkel 5 har blitt teken i bruk, var jo etter 11. september, seier Solberg til NTB.

Truverd

Det norske medlemskapen i Nato er ein viktig del av Norges tryggleik, og amerikanske soldatar på norsk jord har difor mykje å seia i ei tid med aukande spenning, poengterer Solberg.

– Det er viktig at amerikanarane viser med handling den klare og tydelege forpliktinga dei har. Amerikanske soldatar som øver i Noreg, som er trent for norske forhold, og som sørgjer for at vi har førehandslagring i Noreg, bidreg også til at vi har ei truverdig støtte frå Nato om den dagen skulle koma at vi treng det, seier ho.

Krevjande demonstrasjon

Nato har fordømt den russiske storøvinga som går føre seg i august og september, og hevdar det er ei øving på storkonflikt.

– Det er ein veldig stor øving og ein demonstrasjon av makt og styrke. Det gjer situasjonen meir krevjande, seier Solberg til NTB.

Ho legg til at russarane har vist at dei har meir mobile styrkar og er betre rusta enn for nokre år tilbake. Noregs svar er mellom anna storkjøp av ubåtar og kampfly.

– I tillegg har vi sett dei russiske handlingane, særleg i Ukraina, og ein doktrine om at russarane alle stader er Russlands ansvar. Dette har bidrege til opptrapping, auka trening, modernisering og eit meir framskote samarbeid frå Nato si side, seier Solberg.

Aukar talet på

Regjeringa vedtok før sommaren å utvida nærværet til amerikanarane i Noreg. Rotasjonsordninga med 300 soldatar på Værnes blir forlengd i fem år. Samtidig blir det opna for 400 soldatar i rotasjon på Setermoen i Indre Troms.

Dei første US Marines kom til Værnes i 2017. Soldatane er her for å trena i krevjande norsk terreng og vinterklima, og blir bytte ut to gonger i året.

Ifølgje Solberg fører rotasjonen av US Marines også til at andre NATO-land viser auka interesse for å trena i Noreg.

Retten til russarane

Den amerikanske ambassadøren til Noreg, Kenneth Braithwaite, er likevel ikkje bekymra for storøvinga til russarane:

– For det første ser eg det ikkje som noko tilsvar på den kommande Nato-øvinga Trident Juncture i Noreg. Dette er ei øving dei meiner dei treng for å trena saman. USA opplever det ikkje som nokon trussel, akkurat som vi håpar at dei ikkje opplever Trident Juncture som nokon trussel, seier Braithwaite til NTB.

Han ser på Russland som ein nasjon som er ute etter å verna sine eigne interesser.

Samtidig strekar han under at nærværet til dei amerikanske soldatane i Noreg må forståast som ei forsikring om at USA ser på seg sjølv som ein partnar.

– Vi er partnarar, ikkje berre i Nato-samanheng, men også mellom dei to nasjonane våre. Dette styrkjer tilhøvet mellom oss fordi vi kan dela erfaringar og læra av kvarandre, seier han.

Varslar 830 millionar

Under besøket på Værnes kunne Solberg også røpa ei nyheit frå det kommande statsbudsjettet. Regjeringa set av 9 millionar kroner neste år og planlegg å bruka totalt rundt 830 millionar kroner fram til 2021 på å flytta Luftforsvarets skolesenter frå Kjevik til Værnes og andre godkjende og planlagde prosjekt i Værnesområdet.

– Ei slik omlegging skjer jo ikkje utan at det blir noko politisk uro. Men vi meiner flyttinga er viktig også for å styrkja samarbeidet og treninga med kampflybasen for F35 på Ørlandet, seier Solberg.

(©NPK)