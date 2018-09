Regjeringa gir budsjettpengar til oljeleiting ved delelinja

innenriks

Frps energipolitiske talsmann Terje Halleland påpeikar at det allereie er samla inn seismikk på russisk side, slik at Russland per no har meir kunnskap enn Noreg om havbotnsstrukturen som kryssar delelinja.

– Denne seismikkinnhentinga vil gi oss betre kunnskap om moglege olje- og gassressursar som kryssar delelinja med Russland og er særdeles viktig for å kunne vareta norske interesser på ein god måte, seier Halleland.

Han meiner at undersøkinga også vil gjere at ein får meir kunnskap om moglegheitene i Barentshavet.

– Viktig med høgt tempo

– Eit framleis høgt tempo innan leiting og kartlegging på norsk sokkel er svært viktig. Når andre del av Johan Sverdrup og Johan Castberg-utbygginga er ferdigstilt tidleg på 2020-talet, så har vi ingen store enkeltutbyggingar igjen. Det vil i sin tur ramme norsk leverandørindustri hardt og investeringane på norsk sokkel vil falle, meiner Frp-politikaren.

Delelinja mellom Noreg og Russland vart til etter over 40 års tautrekking om kva havområde som høyrde til kven. Til slutt vart linja lagt midt mellom det norske og det russiske kravet. Det innebar at Noreg fekk eit nytt område på rundt 85.000 km² som kunne opnast for petroleumsverksemd.

Miljøorganisasjonar imot

I fjor anslo Oljedirektoratet at meir enn 50 prosent av dei uoppdaga olje- og gassressursane på norsk sokkel finst i Barentshavet. Dei aller mest spennande områda er mot Russland i søraust og mot nord i Barentshavet, ifølgje direktoratet.

Fleire miljøvernorganisasjonar er mot meir oljeleiting i Barentshavet, noko som kom til syne seinast i vår då regjeringa utlyste 103 blokker i Norskehavet og Barentshavet.

