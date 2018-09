innenriks

Politiet melde om ulykka klokka 13.25. Kort tid etter at ambulansepersonell kom til ulykkesstaden like ved Grillstadtunnelen vart det slått fast at føraren var død.

– Det er snakk om ein einsleg MC som har køyrt i autovernet. Vi har ikkje opplysningar om at andre køyretøy skal ha vore involvert på noko vis, seier operasjonsleiar Bjørn Handegard til NTB.

Vegvesenet ulykkesgruppe er varsla om hendinga. Politiet vil også etterforske det som er skjedd.

