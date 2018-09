Måling: Ap-veljarar føretrekkjer Raudt framfor KrF

innenriks

Når personar som oppgir å stemme Arbeidarpartiet, får spørsmål om kva parti dei helst ser at Ap samarbeider med, er Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet dei klart vanlegaste svara. Det bekreftar meiningsmålinga, skriv Klassekampen. 59,6 prosent vil samarbeide med SV og 51,2 med Sp.

Meir overraskande er det at Raudt kjem på tredjeplass, sjølv om Aps partileiar Jonas Gahr Støre under valkampen i fjor avviste eit samarbeid med partiet. I staden opna han døra for Kristeleg Folkeparti og Venstre, som kjem dårlegare ut på målinga. Dei er ønskte som samarbeidspartnar av høvesvis 25,3 og 14,8 prosent av Aps veljarar, mens Raudt er ønskt av 28 prosent.

Høgres Henrik Asheim meiner tala beviser at Støres vegval har låg oppslutning blant Ap-veljarane.

– Det er også eit tankekors for KrF at Aps veljarar heller vil gå så langt til venstre enn å samarbeide med dei, seier han.

I målinga oppgir 18 prosent at dei vil samarbeide med Miljøpartiet Dei Grøne, mens 13,9 prosent opnar for eit Høgre-samarbeid. Berre 1,9 prosent vil sjå eit samarbeid med Framstegspartiet.

Målinga er gjennomført av Norstat på oppdrag frå Høgre. Totalt 600 personar har svart på undersøkinga i ulike periodar sidan februar i år.

