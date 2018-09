Kommunane byggjer nye omsorgsplassar

innenriks

I tillegg skal 4.500 heildøgns omsorgsplassar rehabiliterast. Det viser ei kartlegging KS har gjort i 224 av 422 kommunar.

– Den største forskjellen frå tidlegare undersøkingar andre år er at talet på plassar som blir planlagt rehabilitert og modernisert, har auka ein god del, seier fagleiar Anne Gamme i KS.

I februar overkøyrde stortingsfleirtalet planane til regjeringa om ikkje å gje tilskot til rehabilitering av gamle plassar, berre tilskot til nye.

Fasit er altså 3.800 nye omsorgsplassar dei neste åra. I tala blir det teke høgd for at den same utviklinga skjer i dei kommunane som ikkje har svart på undersøkinga.

Mellom 2013 og 2017 fall talet på sjuke- og aldersheimsplassar med 2,5 prosent. I dag finst det i overkant av 40.000 slike plassar på landsbasis. I tillegg kjem omsorgsplassar til psykisk sjuke og psykisk og fysisk utviklingshemma.

