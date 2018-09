Ap-talsmann: – Flest må hjelpast i nærområda

innenriks

Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani legg onsdag fram innstillinga til immigrasjonsutvalet i Ap, som i nær eitt år har arbeidd med å meisla ut ein ny innvandrings- og integreringspolitikk for partiet.

– Vi legg fram ein sosialdemokratisk asyl- og flyktningpolitikk for den tida vi er i. Det handlar om korleis vi skal ta dei internasjonale pliktene våre på alvor og gjera dei meir rettferdige og berekraftige, samtidig som vi har styring og kontroll på innvandringa, seier Gharahkhani til NTB.

– Vi gjer ikkje dette for å koma høgrepopulistar i møte, men fordi det er behov for nye løysingar i tida vi er i. For Ap som styringsparti er det viktig å ta eigarskap i innvandrings- og integreringspolitikken, legg Gharahkhani til.

Vil hjelpa i nærområda

Gharahkhani har blitt lagt merke til etter fleire kontroversielle utspel sidan han tok over som innvandringspolitisk talsmann i partiet. Han har møtt sterk kritikk internt etter utspel om at han vil ha slutt på at flyktningar søkjer asyl på grensa, oppretta mottakssenter i Afrika, revurdera det europeiske asylsystemet og at Noreg skal arbeida for å ta imot null asylsøkjarar.

Gharahkhani vil ikkje gå inn på i kva grad han har fått gehør for den restriktive linja si i utvalet, som er breitt sett saman av både innvandringsrestriktive og innvandringsliberale stemmer i partiet.

– Vi vil presentera heilskapen samla, seier han.

Han seier utvalet har teke utgangspunkt i at det i dag er 25 millionar menneske på flukt, og at dei fleste er i nærområda.

– Vi må sørgja for ein politikk som kan stilla opp for dei i nærområda. Det er den beste måten ein kan hjelpa flest mogleg på, slår han fast.

– Når det gjeld asylretten, så er det ein utruleg viktig rett, men vi ser samtidig at asylpolitikken er inhuman, urettferdig og ikkje berekraftig. Denne dødsreisa over Middelhavet, der 33.000 menneske har drukna sidan 2000-talet, blir styrt av kyniske, organiserte, kriminelle nettverk. Ho er også urettferdig, fordi det berre er dei som har råd, som kan reisa over til Europa og be om vern. Det er ikkje sosialdemokratisk å la lommeboka avgjera i eit så alvorleg spørsmål. Kvoteflyktningar er den mest rettferdige måten, seier Gharahkhani.

Intern splid

Ap-leiar Jonas Gahr Støre varsla i talen sin til landsstyre i mars at Ap måtte snakka meir om innvandring framover.

– For mange veljarar opplevde at vi skyggjer unna innvandring som tema – i frykt for å spela på banehalvdelen til Frp. Det var feil. Vi skal ta den debatten, men vi skal ta han på våre premissar, sa Støre.

Dei interne spenningane i innvandringspolitikken er likevel store i Ap. Under AUFs sommarleir i sommar trygla AUF-arar Støre om å halda fast på solidariteten i flyktningpolitikken, og partilaga i både Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har vedteke resolusjonar der dei seier nei til ei streng linje i asyl- og flyktningpolitikken.

Forslaga frå utvalet skal ut på brei høyring i partiorganisasjonane før dei skal endeleg behandlast under landsmøte i april neste år.

Utvalet vil seinare i haust leggja fram eit forslag til ny integreringspolitikk som ein eigen del.

