Solberg tek opp kampen om storbyane

– For partiet handlar det om å få gjennomført politikken til regjeringa. Vi har mange saker der vi er avhengig av å ha kommunane med. Og så meiner eg jo at det er viktig for folk som bur der, seier Høgre-leiaren om kvifor ho kastar seg inn i kampen om storbyane eitt år før valdagen.

Skulepolitikk, tidleg innsats, inkludering og integrering, valfridom og mindre byråkrati er blant stikkorda når Solberg i tillegg til Oslo besøkjer Tromsø, Trondheim og Bergen måndag og tysdag.

Aksla, men ikkje nederlag

Høgre-leiaren seier ho vurderer moglegheitene som svært gode. Målingane er jamt over positive lokalt, meiner ho.

– Det blir eit nederlag om de ikkje lykkast med å ta storbyane?

– Vi har ein ambisjon om å vinna tilbake Oslo, Bergen og Tromsø og vinna Trondheim. Det er ikkje eit nederlag for oss om vi ikkje vinn alle. Men vi akslar oss for å gjera det. Målingane er gode. Samtidig veit vi at vi skal slåst for veljarane, seier ho.

Og sjølv ein statsministeren har ikkje kontroll på alt.

– Det er ikkje alltid ein fordel å ha regjeringsmakt når du driv lokalvalkamp. Regjeringspartia får ofte også mange andre saker på bordet, og det kan vera ei utfordring i eit lokalval. Uventa og ikkje-planlagde saker kan koma siglande i rikspolitikken og bli dominerande også lokalt, seier Solberg.

Sei på menyen

Kvaløysletta sykehjem var første stopp i Tromsø måndag ettermiddag. Steikt sei med kokte poteter, grønsaker og rømme stod på middagsmenyen.

Solberg ser at det kan vera utfordrande å driva lokalvalkamp i nord med massiv motstand mot fylkessamanslåing i både Finnmark og Troms – men hevdar ho ikkje er bekymra.

– Eg trur vi klarar å landa regionreforma på nokre månader, og då er vi på god veg. Eg meiner dette kjem til å bli ei mykje mindre sak i lokalvalkampen enn det kan sjå ut til akkurat no, seier Solberg og legg til at det ikkje har vore noko stort engasjement for fylkeskommunen tidlegare.

– Engasjementet, debatten og motstanden er prega av mykje kjensler?

– Jo, men det vil bli bra når vi byrjar å snakke om innhaldet i tenestene. Om kvifor fråfallet i vidaregåande kule er størst i Nord-Noreg, til dømes. Då snakkar vi om dei reelle oppgåvene vi skal driva med, seier ho til NTB.

Hjelper med draghjelp

Solberg meiner det blei «stong ut» i fleire byar der Høgre elles gjorde gode val i 2015. No skal ho bidra til at det blir stong inn.

– Lokalval har alltid eit tydeleg element av at det er lokale saker som er viktig, seier ho og viser til eigedomsskatt, bompengar, skule.

– Dessutan har vi sterke lokale kandidatar. Så er det draghjelp når vi gjer det godt på riksmålingar. Ein stemmer lokalt, men det gjev jo sikkert ein ekstra dytt at ein også har ei populær leiing sentralt, meiner ho.

