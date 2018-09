Rapport: Omfattande energiomlegging – klimamåla blir ikkje oppfylt

innenriks

Årets energianalyse frå DNV GL som kjem ut i London måndag, beskriv ei omfattande omlegging av energibehovet- og produksjonen dei neste par tiåra, skriv Aftenposten.

Men sjølv om store endringar i både produksjon og forbruk vil skje raskare enn tidlegare analysar har vist, vil ikkje endringane komme fort nok til at Parisavtalens mål om å avgrense global oppvarming til 2 grader blir oppfylt, blir det slått fast i rapporten. Ifølgje DNV GL styrer verda mot ei oppvarming på 2,6 grader.

Ifølgje analysen vil det totale energibehovet i verda falle etter 2030, i 2050 vil halvparten av all energi vere fornybar, etterspørselen etter kol har allereie begynt å falle og etterspørselen etter olje vil falle etter 2023. Rapporten peikar også på at etterspørselen etter naturgass vil falle frå 2036, men at naturgass vil vere største energikjelde i 2050 – og sannsynlegvis endå lenger fram i tid.

Samtidig vil halvparten av energien som blir brukt, komme frå fornybare kjelder som vasskraft, sol, bio og vind i 2050. Då vil sol og vind stå dekke 12 og 16 prosent av energibruken i verda.

