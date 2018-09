Frp i nord gratulerer Sverigedemokraterna med valet

innenriks

– Troms og Finnmark Frp ser positivt på at SD er pådrivarar for innstrammingar i innvandringspolitikken til det beste for utviklinga i nabolandet vårt og dei felles nasjonale interessene våre, heiter det i gratulasjonsmeldinga som er underteikna styret i Troms og Finnmark Frp.

Sverigedemokraterna enda på nærmare 18 prosent av stemmene i valet i Sverige søndag.

Partitoppar i Frp har tidlegare teke tydeleg avstand frå det høgrepopulistiske og innvandringskritiske partiet. Frp-leiinga ønskte måndag ikkje å kommentera gratulasjonshelsinga, får NTB opplyst.

Parlamentarisk leiar Hans Andreas Limi har samtidig teke til orde for at den borgarlege Alliansen i Sverige no ikkje må stengja dørene for SD. Under valkampen har både Moderaterna og dei andre borgarlege partia sett bort frå eit samarbeid.

– Ein ikkje kan sjå bort frå eit parti som har nesten 20 prosent av veljarane bak seg, sa Limi til NTB søndag kveld.

