Europas største landstraumanlegg opna i Kristiansand

Kristiansand hamn har samarbeidd med det danske selskapet PowerCon og straumselskapet Agder Energi om prosjektet med å få anlegget på plass.

Det kosta rundt fire millionar euro, og er medfinansiert av EU gjennom innovasjonsprogrammet Horizon 2020. EU rår til at dei største hamnene i Europa blir utstyrte med landstraum innan 2025.

Etter planen skal landstraumanlegget sørgja for at sjølv dei største cruiseskipa skal kunna slå av motoren når dei er i hamn og bruka elektrisk kraft i staden. Systemet er integrert i 8 ulike 20 fots konteinarar.

Frederic Hauge i Bellona gratulerer Kristiansand hamn med å vera først ute med landstraumanlegg for cruiseskip.

– Det er eit vesentleg bidrag til betre luftkvalitet og reduserte utslepp av klimagassar, seier han i ei pressemelding.

Han håpar no at dette kan vera starten på ei nasjonal satsing på landstraum.

– Vi trur at denne typen anlegg vil vera eit godt døme for dei andre store cruisehamnene langs kysten. Men eg trur neppe at alle dei andre kan rekna med tilsvarande gåvepakke frå EU, seier Hauge.

– Vi ser dette som ei statleg oppgåve å prioritera på linje med annan infrastruktur, som veg og bru. Samtidig må alle som er knytt til cruiseturismen vere førebudde på å diskutera samarbeidsmodellar og finna finansieringsløysingar, seier Hauge.

