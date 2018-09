To norske nominasjonar til Nordisk råds miljøpris 2018

innenriks

Marin forureining er det som er mest i fokus blant dei totalt ti nordiske prosjekta, saman med initiativ for berekraftig drikkevatn og næringsgjenvinning frå avløpsvatn. Temaet for den nordiske miljøprisen er i år nemleg nettopp initiativ som tar sikte på å verne livet i havet.

Dei ti nominerte prosjekta vart presenterte av Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir under demokratifestivalen Lýsa på Island fredag.

WWF i Noreg er innstilt for arbeidet sitt for reint hav over fleire år og særleg forslaget om nullvisjon for plast i Noreg. WWF har òg samarbeidd med NRK om ein dokumentarserie om plast i havet.

Prosjektet Floke – Plast i hvalen er starta av selskapet Æra Strategic Innovation og går systematisk til verks for å løyse problema som forureinar havet. Programmet «Floke – Plast i hvalen» ser på tiltak som rydding og gjenvinning og prøver å finne løysingar for å hindre at meir plast finn vegen til havet, og samtidig rydde opp det som allereie finst der.

Dei andre nominerte prosjekta kjem frå Danmark, Finland, Færøyane, Grønland, Island, Sverige og Åland.

Nordisk råds miljøpris blir i år delt ut for 24. gong, og vinnaren blir offentleggjort 30. oktober i samband med Nordisk råds sesjon i Oslo. Prisen er på 350.000 danske kroner.

(©NPK)