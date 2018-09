Stor skilnad mellom fylka i skulefråvær

innenriks

– Forskjellane mellom fylka er oppsiktsvekkjande store. Vi treng meir kunnskap om kva som kan forklara dei store variasjonane, og korleis elevane blir følgde opp i dei fylka som har høvesvis høgt og lågt fråvær, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Medan 10,1 prosent av 10.-klassingane i Sogn og Fjordane har eit fråvær på meir enn 15 dagar, er delen 22,9 prosent i Finnmark.

I Hordaland har 18,2 prosent av elevane meir enn 15 dagar fråvær. Dei andre vestlandsfylka har eit jamnare tal på fråværet. I Møre og Romsdal er det same talet 12,6 prosent, medan Rogaland ligg på 12,1 prosent. I Telemark er fråværet 12,4 prosent.

I gjennomsnitt har avgangselevane på ungdomsskolen seks dagar og fem timar fråvær frå skulen, viser statistikken. Dette er tre dagar meir og tre timar mindre enn fråværet på første trinn på vidaregåande skule. På same tid har 14,5 prosent av ungdomsskuleelevane meir enn 15 dagar fråvær i skuleåret, medan 4 prosent er borte over 30 dagar – halvannan månad med undervisning.

Troms og Oslo er fylke med høgare fråvær enn landsgjennomsnittet med høvesvis 17,5 og 17,0 prosent. Jan Tore Sanner seier han ser alvorleg på tala.

– Det er alvorleg at så mange elevar er borte frå skulen i tre veker eller meir. Skulane har eit klart ansvar for å følgje opp elevar som ikkje møter på skulen. Vi må diskutere om skulane bør ha plikt til å gjere meir når fråværet til ein elev blir for høgt, seier Sanner.

Han meiner det kan vere eit teikn på at noko er gale når nesten 15 prosent av elevane har eit fråvær på over 15 dagar. Utdanningsdirektoratet har allereie laga ein rettleiar som skal sikre at skulane følgjer opp udokumentert fråvær, men Sanner ber no om at den blir oppdatert.

– Eg vil også ha meir informasjon om korleis skulane følgjer opp fråværet, og meir kunnskap om årsakene til at nokre barn har svært høgt fråvær, seier Sanner.

