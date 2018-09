Solberg startar lang valkamp med fire storbyar på to dagar

innenriks

Reisemåla er ikkje tilfeldig plukka ut. Arbeidarpartiet sit med byrådleiar eller ordførar i alle dei fire storbyane. Det har Høgre-leiaren ein ambisjon om å endre på ved neste korsveg.

På dei nasjonale meiningsmålingane løfta Ap seg, og samla var det raudgrønt fleirtal på snittet av målingane i august. I storbyane ser det ut til å vere ein lekkasje frå Ap til partia til venstre, mens Høgre ligg an til framgang frå 2015.

Solberg startar storbyturneen i Oslo måndag og avsluttar i Bergen tysdag. Tromsø står på programmet måndag kveld og Trondheim tysdag formiddag.

Etter det NTB forstår, ligg det an til utspel om mellom anna skulepolitikk, eldreomsorg og forsvar under den Solbergs to dagar lange start på den lange valkampen.

