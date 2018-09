Politiets fagforeining krev nasjonalt varslingsombod

innenriks

– I politiet har vi etter kvart hatt fleire dårlege erfaringar med Politidirektoratet. Vi ser at dei gjer dei same feila om igjen, seier nestleiar Ørjan Hjortland for Politiets Fellesforbund (PF) i region Vest til Klassekampen.

Eit utval har gått gjennom varslingsreglane i arbeidsmiljølova og foreslår fleire endringar for å styrkje varslarvernet. Eitt av forslaga er eit nasjonalt varslingsombod som skal rettleie varslaren, den eller dei det blir varsla om, arbeidsgjevar, tillitsvalde og verneombod. Også ei eiga varslingsnemnd er foreslått.

Også hovudorganisasjonane Unio og LO og NHO støttar forslaget om eit uavhengig, nasjonalt varslingsombod, skriv avisa.

Kvart år blir det sendt fleire tusen varsel om kritikkverdige forhold på norske arbeidsplassar. Nyleg skreiv VG om ein politibetjent i Vest politidistrikt som vart tvangsflytta til ei anna avdeling etter at han varsla om det han meinte var manglande etterforsking av grove menneskehandelssaker. No truar politibetjenten med søksmål, politimeisteren har uttalt at betjenten er eit problem og varselet ligg på bordet til Politidirektoratet.

Hjortland meiner ein sterk lojalitetskultur kan vere ei medverkande årsak til dårleg handtering av varsel i politiet, og påpeikar også at varslingssaker har store menneskelege konsekvensar for begge partar.

– Folk blir sjuke fordi arbeidsgjevar ikkje klarer å handtere sakene med gode prosessar. Derfor meiner vi det er behov for eit nytt varslingsombod, seier han.

Hovudorganisasjonane Unio og LO støttar forslaget om eit uavhengig, nasjonalt varslingsombod, skriv avisa. Kommunanes interesseorganisasjon KS støttar sjølve varslingsinstituttet, men er motstandar av eit ombod, først og fremst fordi varslingssaker blir vurdert som ei leiar- og verksemdsoppgåve, men også fordi eit ombod kan bli dyrt. KS vil heller styrkje Arbeidstilsynet. NHO er positive, men meiner oppgåva til eit ombod må vere avgrensa til informasjon og rettleiing.

