Første storinnrykk i samband med Nato-øvinga

innenriks

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) var begge på plass i Fredrikstad for å ta imot den hittil største inntoget av militært materiell i Noreg.

Delar av landet vil no for alvor merke øvinga Trident Juncture når militærkolonnane skal ta seg inn i landet.

– Først og fremst skal øvinga få vist at vi er klare, og dette er eit signal om at vi eigentleg vil vere i fred. Vi øver også for å sleppe å bruke dette, seier forsvarsministeren.

Bakke-Jensen og Wara kom til Fredrikstad i full fart med helikopter frå Oslo for å vere til stades under ei av dei første ilandføringane som markerer opptakten til øvinga – den største i Noreg på omkring 25 år.

Hundrevis av køyretøy

På lasteskipet Ark Germania var det 250 militære køyretøy og 70 konteinarar med utstyr som skal fraktast vidare på vegane, hovudsakleg til Gardermoen, men også til Sessvollmoen og Rena. Dette skal fordelast på til saman 16 kolonnar.

Overfarten frå Emden i Tyskland har tatt to dagar. Vêret har vore fint, og den tyske løytnanten Nikolaus Berghammer som har ansvaret for transporten, er fornøgd.

– Alt er gått som planlagt, fortel han etter praten med dei norske statsrådane.

Raskt unnagjort

Tyske mannskap gjennomførte neste heile lossinga på nokre formiddagstimar. Lastebilar, krantanks, tankbilar og anna spesialutstyr rulla ut av skipet saman med meir sivilprega køyretøy som truckar og bussar.

Alt det ingeniørrelaterte kjem alltid først, og først seinare blir det ein kjenner som meir tradisjonelle militærkøyretøy transportert inn, som for eksempel pansra køyretøy og stridsvogner.

Store mengder militært materiell og 40.000 personar skal fraktast inn i landet frå fleire hamner, via togstasjonar og flyplassar i løpet av september og oktober før feltøvinga begynner 25. oktober. Totalt kjem det inn 70 fartøy til forskjellige norske hamner i forkant av øvinga.

Trafikk

Det er knytt stor spenning til korleis trafikken og kvardagen til befolkninga elles blir påverka av militærtransportane.

Spesielt nordover frå Fredrikstad og via Nordby-tunnelen sør for Oslo, som er under rehabilitering, er det store utfordringar, sjølv når det berre er vanleg sivil trafikk.

– Dette er ei utfordring for vegnettet. Særleg der det ikkje er full kapasitet, seier Fred Anton Mykland, prosjektleiar for Statens vegvesen.

Vegane i fylka Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus og Østfold vil vere prega av førebuingane til øvinga.

Militært personell frå 31 land deltar. Det inkluderer NATOs 29 medlemsland i tillegg til Sverige og Finland.

30. oktober er den store styrkedemonstrasjonsdagen planlagt på Byneset utanfor Trondheim. Her får militære sjefar, generalsekretær Jens Stoltenberg og ambassadørar frå Nato-landa sjå oppvisning med fly og fartøy.

(©NPK)