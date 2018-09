– Lisensfelling av ulv hindrar ikkje bestandsmålet

innenriks

Miljødirektoratet har på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet vurdert korleis dei fastsette lisenskvotane samla kjem til å påverke ulvebestanden.

Rovviltnemndene har fastsett ein kvote på 43 dyr, der 17 er i ulvesona innanfor dei tre etablerte revira Hobøl, Mangen og Slettås.

Stortinget har vedtatt at det nasjonale bestandsmålet skal vere fire til seks årlege ulvekull, der minst tre skal vere heilnorske.

– Ei samla vurdering tilseier at det er sannsynleg at bestandsmålet for ulv blir nådd i 2019 viss kvotane til rovviltnemndene blir ståande. Vi peikar samtidig på at marginane er små, og at det er mange usikre faktorar som speler inn, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i ei pressemelding.

Vinteren 2017/2018 vart det registrert 70–71 ulvar som berre heldt til innanfor Noregs grenser.

Overslag som svenske miljøstyresmakter har fått utført, tilrår eit nivå på 340 individ for å sikre langsiktig overleving for den skandinaviske ulvebestanden. Forskingsprosjektet Skandulv konkluderte tidlegare i sommar med at eit uttak på 43 ulvar kunne redusere den felles skandinaviske bestanden til under dette nivået.

I Sverige er det no registrert rundt 300 ulvar. Her har styresmaktene valt å ikkje opne for lisensfelling denne vinteren.

– Viss lisenskvotane blir ståande, kan vi ikkje sjå vekk frå at uttaket truar overlevinga i den skandinaviske bestanden i eit lengre perspektiv, særleg når det gjeld genetikk. Uttaket kan òg ha konsekvensar for måloppnåinga i Sverige, seier Hambro.

