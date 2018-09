Støttegruppen holder lukkede visninger av 22. juli-film for etterlatte og berørte

innenriks

Paul Greengrass' Netflix-film hadde verdenspremiere under filmfestivalen i Venezia onsdag. Men i motsetning til Erik Poppes film "Utøya" fra tidligere i år, har de berørte etter terrorangrepene denne gangen ikke fått se filmen i forkant.

– Vi er bare en håndfull i Støttegruppen som har fått sett filmen så langt, men vi skal få kjøre forhåndsvisninger for de berørte før den ordinære premieren på Netflix 10. oktober, sier leder av Støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, til NTB.

Lukkede visninger

Visningene vil bli arrangert etter visningen på filmfestivalen i Toronto 9. september og bli gjennomført i god tid før premieren.

– I slutten av september vi vil kjøre visninger i rundt tolv byer. I samarbeid med Netflix skal vi lage et trygt opplegg med lukkede visninger hvor helsepersonell er til stede. Vi vil også åpne for diskusjoner om filmen i etterkant, sier Røyneland.

Hun forteller at filmpremieren og all omtalen er en stor belastning for mange av de berørte.

– Mange prøver å skjerme seg nå, for de frykter å bli retraumatiserte. Vi oppfordrer pressen til å utvise varsomhet i dekningen av filmen, sier hun.

– Respektfull

Røyneland har selv sett filmen, men sier hun ikke vil uttale seg om den som leder av støttegruppen før etter forhåndsvisningene. Røyneland sier hun heller ikke ønsker å vurdere Greengrass' film opp mot Erik Poppes film, som hadde premiere i mars i år.

Røynelands datter Synne (18) var blant de 69 personene som ble drept på Utøya.

– Som privatperson kan jeg si at jeg synes de har håndtert det følsomme temaet rundt terroren i Norge på en respektfull måte. Det jeg håper, er at filmen kan bidra til en seriøs samfunnsdebatt om høyreekstremisme og radikalisering, noe jeg ikke synes vi som samfunn har klart på en normalisert måte, sier Røyneland.

Sprikende anmeldelser

De første anmeldelsene viser at norske og utenlandske anmeldere ser ulikt på filmen.

Den beskrives som «ufullstendig» og tidvis «kaotisk», men ikke spekulativ, av norske anmeldere. VGs anmelder Morten Ståle Nilsen skriver at filmen er «altfor tynn for norske seere» og gir den terningkast tre.

– Den er for omtrentlig for våre ekstraordinære behov, skriver han.

Et rikt knippe utenlandske medier har også anmeldt filmen. Engelske The Telegraph og The Guardian har begge gitt filmen hederlig omtale.

– Drama og journalistikk møtes i denne modige og mesterlige filmen om massakren i 2011 på 77 personer utført av en glisende, ekstrem høyreekstremist, skriver anmelder Danny Leigh i The Guardian og gir den fem stjerner.

The Telegraph kaller filmen skånselløs uten å være sensasjonspreget og utfordrende å se. Avisen gir den fire av fem stjerner.

