Støttegruppa held lukka visingar av 22. juli-film

Paul Greengrass' Netflix-film hadde verdspremiere under filmfestivalen i Venezia onsdag. Men i motsetning til Erik Poppes film "Utøya" frå tidlegare i år, har dei som vart ramma av terrorangrepa denne gongen ikkje fått sjå filmen i forkant.

– Vi er berre ei handfull i Støttegruppa som har fått sett filmen så langt, men vi skal få køyre førehandsvisingar før den ordinære premieren på Netflix 10. oktober, seier leiaren av Støttegruppa etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, til NTB.

Lukka visingar

Visingane vil bli arrangert etter visinga på filmfestivalen i Toronto 9. september og bli gjennomført i god tid før premieren.

– I slutten av september vi vil køyre visingar i rundt tolv byar. I samarbeid med Netflix skal vi lage eit trygt opplegg med lukka visingar der helsepersonell er til stades. Vi vil også opne for diskusjonar om filmen i etterkant, seier Røyneland.

Ho fortel at filmpremieren og all omtalen er ei stor belastning for mange av dei som vart ramma.

– Mange prøver å skjerme seg no, for dei fryktar å bli retraumatiserte. Vi oppfordrar pressa til å vise varsemd i dekninga av filmen, seier ho.

– Respektfull

Røyneland har sjølv sett filmen, men seier ho ikkje vil uttale seg om den som leiar av støttegruppa før etter førehandsvisingane. Røyneland seier ho heller ikkje ønsker å vurdere Greengrass' film opp mot Erik Poppes film, som hadde premiere i mars i år.

Røynelands dotter Synne (18) var blant dei 69 personane som vart drepne på Utøya.

– Som privatperson kan eg seie at eg synest dei har handtert det følsame temaet rundt terroren i Noreg på ein respektfull måte. Det eg håpar, er at filmen kan bidra til ein seriøs samfunnsdebatt om høgreekstremisme og radikalisering, noko eg ikkje synest vi som samfunn har klart på ein normalisert måte, seier Røyneland.

Sprikande omtale

Dei første omtalane viser at norske og utanlandske meldarar ser ulikt på filmen.

Den blir omtalt som «ufullstendig» og tidvis «kaotisk», men ikkje spekulativ, av norske meldarar. VGs Morten Ståle Nilsen skriv at filmen er «altfor tynn for norske seere» og gir den terningkast tre.

– Den er for omtrentleg for våre ekstraordinære behov, skriv han.

Eit rikt knippe utanlandske medium har også omtalt filmen. Engelske The Telegraph og The Guardian har begge gitt filmen heiderleg omtale.

– Drama og journalistikk møtest i denne modige og meisterlege filmen om massakren i 2011 på 77 personar utført av ein glisande, ekstrem høgreekstremist, skriv meldar Danny Leigh i The Guardian og gir filmen fem stjerner.

The Telegraph kallar filmen skånsellaus utan å vere sensasjonsprega og utfordrande å sjå. Avisa gir den fire av fem stjerner.

