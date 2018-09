SSB anslår seks rentehopp

innenriks

– Styringsrenta blir truleg sett opp på rentemøtet i september etter å ha vore uendra på rekordlåge 0,5 prosent sidan mars 2016, skriv SSB i sine økonomiske prognosar fram mot 2021.

– Vi har lagt til grunn seks rentehevingar på 0,25 prosentpoeng innan utgangen av 2021. Utlånsrenta for rammelån vil ifølgje våre berekningar liggje på 3,8 prosent i 2021, vel eitt prosentpoeng høgare enn nivået i 2017, heiter det.

Nordea Markets anslo onsdag at Noregs Bank kjem til å sette opp styringsrenta heile sju gonger dei neste to åra.

SSB trur også lønnsveksten er aukande i Noreg. Årsaka er den betra konjunktursituasjonen, høgare aktivitet i petroleumssektoren og lågare arbeidsløyse.

– I 2018 blir reallønnsveksten nær null som følgje av at høgare energiprisar aukar inflasjonen. I takt med at lønsemda i verksemdene blir betre, er det venta at reallønnsveksten tek seg opp til 2 prosent i 2021, skriv SSB.

Hovudbildet frå SSB er at Noreg har ein høgkonjunktur i sikte.

– Norsk økonomi har vore i ein moderat oppgangskonjunktur i rundt halvtanna år. Oppgangen blir driven vidare av auka oljeinvesteringar og svakt positive internasjonale impulsar.

