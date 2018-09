Oljeministeren vil gi full gass i norsk oljeproduksjon

innenriks

For den nye olje- og energiministeren er det ikkje nødvendigvis noka motsetning mellom fossile brennstoff og klimakampen, skriv Stavanger Aftenblad.

– Verda skal derfor i mange år kunne bruke lønsam, rein og sikker produsert norsk olje, samtidig som ein skal nå klimamåla. Det tener Noreg på, det tener verda på, og det er bra for Noreg og bra for verda, seier Freiberg og understrekar at oljeforbruket i verda kvart år aukar tilsvarande produksjonen frå norsk sokkel.

– På norsk sokkel stiller vi strenge krav til klimautslepp, og oljeselskapa har økonomisk eigeninteresse av låge utslepp. Vår olje- og gassproduksjon har i snitt betydeleg lågare utslepp enn verdsgjennomsnittet. Derfor er det bra også for klimaet at mest mogleg olje som blir produsert globalt, blir henta opp i Noreg, seier Freiberg til Stavanger Aftenblad.

Han kallar oljebransjen Noregs viktigaste og suverent største næring, med stor betyding for lokalsamfunn i heile landet. Men olje- og gassressursar varer ikkje evig. Nye felt må finnast for at arbeidsplassane til 170.000 personar skal ha ei framtid, påpeikar olje- og energiministeren.

– Heldigvis er det god aktivitet på norsk sokkel no, og eg er overbevist om at framtida er lys. Men det betyr mykje for mange at oljeselskapa får nytt leiteareal, seier han.

På spørsmål om kva han tenkjer om tidlegare olje- og energiminister Tord Liens utsegn om at dei som skal avslutte norsk oljeindustri ikkje er fødde enno, svarar Freiberg kjapt:

– Eit vakkert, fantastisk sitat!

(©NPK)